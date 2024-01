Kohler präsentiert innovative Designs und Smart Home-Wellness auf der CES 2024

Kohler Co. präsentiert seine hochmodernen Designs, innovative neue Produkte und Smart Home-Wellness-Erlebnisse auf der CES 2024. Das Unternehmen strebt danach, Häuser und Wohnungen in persönliche Wohlfühloasen zu verwandeln, in denen Menschen sich entspannen und erholen können. Kohler kombiniert modernes Design, intuitive Bedienung und nahtlose Konnektivität, um seinen Kunden ein einzigartiges Wellnesserlebnis wie in einem Luxus-Spa zu bieten.

Auf der CES wird Kohler unter anderem ein integriertes digitales Bediensystem vorstellen, mit dem Wasser, Licht, Sound und Dampf individuell eingestellt werden können





