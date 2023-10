KOF: Stabile Aussichten fürs Jahresende ++ Mehr Lohn für Coop-Mitarbeitende ++ Clariant: Weniger Umsatz und Gewinn, aber Einkaufstour in Kanada

Die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) hat am Montag ihre Konjunkturprognose bis Ende Jahr publiziert. Demnach rechnen die Prognostiker damit, die Konjunktur werde sich «stabil», aber auf unverändertem Niveau «weiterhin leicht unter seinem langfristigen Mittel» entwickeln. Und so ist das Barometer der KOF laut Mitteilung im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,1 auf 95.8 Punkte gesunken.

«Damit stärkt Coop die tieferen Löhne und gleicht die Teuerung aus», heisst es. Diese wird vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) im laufenden Jahr mit 2,3 Prozent vorausgesagt. Die Diskussionen mit den Sozialpartnern in der eben zu Ende gegangenen Lohnrunde ist laut dem Detailhändler «konstruktiv und erfolgreich» verlaufen.

Und auch unter dem Strich bleibt Clariant weniger vom Geschäft. Das Betriebsergebnis vor Steuern und Abgaben (Ebitda) ist im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 28 Prozent auf 159 Millionen gesunken. Wie das Unternehmen am Montag weiter schreibt, sind dessen Preise im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent und die Volumina um 5 Prozent gesunken. headtopics.com

Dennoch sieht Clariant in seinem Ausblick noch keinen Silberstreifen am Horizont. In den verbleibenden drei Monaten des Jahres zeichne sich zwar eine weitere Abschwächung des inflationären Umfelds ab, allerdings keine wirtschaftliche Erholung. Clariant will aber an den bis anhin kommunizierten Prognosen für 2023 festhalten.

Fortan kann es also wieder um Inhalte gehen: Am Syna-Kongress wurden auch mehrere Resolutionen verabschiedet, etwa gegen die Erhöhung des Rentenalters, gegen die unkontrollierte Flexibilisierung der Arbeitszeit oder für ein Obligatorium bei der Krankentaggeldversicherung. Zudem haben sich die Syna-Delegierten dafür ausgesprochen, dass der 1. Mai ein nationaler Feiertag werden soll. headtopics.com

