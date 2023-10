KOF-Konjunkturbarometer bewegt sich im Oktober kaum

Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft bleiben weiterhin eingetrübt. So hat sich das Konjunkturbarometer im Oktober kaum von der Stelle bewegt und liegt damit weiterhin unter seinem langjährigen Durchschnitt.

Seit dem Sommer hat sich das Barometer nur wenig bewegt, wie das ETH-Konjunkturforschungsinstitut KOF am Montag mitteilte. Dies deute auf eine schwache, aber stabile Entwicklung der Schweizer Wirtschaft bis zum Jahresende hin.bei 95,8 Punkten zu liegen – ein Rückgang um 0,1 Punkte zum September. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Experten hatten für Oktober Werte zwischen 95,0 und 96,5 Punkten prognostiziert.

Der leichte Rückgang des Barometers sei insbesondere auf das Indikatoren-Bündel des Verarbeitenden Gewerbes und der Auslandsnachfrage zurückzuführen, schreiben die ETH-Ökonomen. Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes stamme die negative Entwicklung zum grössten Teil von Indikatoren der Nahrungs- und Genussmittelbranche, der Textilindustrie und der Metallindustrie. headtopics.com

Das KOF-Konjunkturbarometer ist ein Frühindikator für die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft, der sich aus einer Vielzahl von Einzelindikatoren zusammensetzt. Seit der jüngsten Revision sind es deren 608 an der Zahl. Diese werden über statistisch ermittelte Gewichte zu einem Gesamtindikator zusammengefasst.

Mit dem Einkaufsmanager-Index (PMI) wird am kommenden Mittwoch, den 1. November, ein weiterer wichtiger vorlaufender Konjunkturindikator veröffentlicht.

