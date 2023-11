Kobel hält dicht und Reus macht's: BVB steht im Achtelfinal

Bis kurz vor Schluss war im Hardtwaldstadion von Sandhausen überraschenderweise alles offen. Leverkusen, Tabellenführer der Bundesliga, hatte mit dem Gegner aus der 3. Liga viel mehr Mühe als erwartet. Zweimal war Bayer, das erst ab der 64. Minute mit Granit Xhaka agierte, in Führung gegangen und zweimal konnte der krasse Aussenseiter reagieren. Auf das 3:2 durch Adam Hlozek (85.) hatte das Heimteam dann aber keine Antwort mehr.

Freiburg unterliegt ZweitligistenEinen grossen Sieg feierte Paderborn auswärts in Freiburg. Der Tabellenzwölfte der 2. Bundesliga gewann beim Erstligisten aus dem Breisgau mit 3:1. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Paderborn den Favoriten überrumpelt. Filip Bilbija traf in der 4. Minute und eine halbe Stunde später setzte Florent Muslija mit einem schönen Freistosstor noch einen obendrauf. Freiburg gelang in der 2.

