Kloten findet Ersatz für Ekestahl Jonsson – Langnau holt Fahrni

Fahrni unterschreibt bei den SCL TigersDie SCL Tigers haben den Center Joshua Fahrni vom Kantonsrivalen SC Bern verpflichtet. Der 21-Jährige, der bereits 128 Spiele in der National League absolviert hat und sechs Mal für die A-Nationalmannschaft auf dem Eis stand, unterschrieb bis in den Frühling 2026. Gleichzeitig verlängerten die Emmentaler den Vertrag eines Stammspielers.

Bern muss auf Luoto verzichtenDer SC Bern wird in den kommenden Wochen ohne Joona Luoto auskommen müssen. Der finnische Stürmer verletzte sich am vergangenen Wochenende im Spiel gegen Zug und fällt 4 Wochen aus. Luotos Vertrag beim SCB läuft am 10. November aus, die Entscheidung über eine mögliche Verlängerung will der Klub kommende Woche kommunizieren. Gleichzeitig vermeldeten die Berner die Vertragsverlängerung mit Fabian Ritzmann bis 2026.

