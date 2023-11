Kloten ersetzt Ekestahl Jonsson durch erfahrenen NHL-Verteidiger

Bern muss auf Luoto verzichtenDer SC Bern wird in den kommenden Wochen ohne Joona Luoto auskommen müssen. Der finnische Stürmer verletzte sich am vergangenen Wochenende im Spiel gegen Zug und fällt 4 Wochen aus. Luotos Vertrag beim SCB läuft am 10. November aus, die Entscheidung über eine mögliche Verlängerung will der Klub kommende Woche kommunizieren. Gleichzeitig vermeldeten die Berner die Vertragsverlängerung mit Fabian Ritzmann bis 2026.

