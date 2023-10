Kloster St. Johann in Val Müstair feiert 40 Jahre Unesco-Weltkulturerbe

Im Kloster St. Johann in Val Müstair stehen aufregende Tage an. Denn seit 40 Jahren ist die Anlage nun schon Unesco-Weltkulturerbe. Viel Prominenz aus Kirche und Politik werden erwartet. Aber auch andere Welterbeverantwortliche aus vielen Ländern kommen zu Festakt, Workshops und Lesungen. Es wird gross gefeiert – und zwar aus gutem Grund. Der Welterbestatus ist wichtig.

Zwar sind damit keine monetären Zuwendungen der Unesco verbunden, wie Walter Anderau, Präsident des Stiftungsrat des Klosters, erklärt. Es gehe dabei darum, dass es die Spendensammlung vereinfacht.

