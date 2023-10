Klopp: «Die schwierigste Spielvorbereitung meines Lebens»

Klopp: «Wir haben versucht, Luis Diaz mit unserem Kampf zu helfen»Liverpool fährt gegen Nottingham Forest am Sonntag einen souveränen 3:0-Heimsieg ein. Was das klare Verdikt nicht verrät: Bereits die Vorbereitung auf die Partie wird für Klopp und Co. zu einer grossen Herausforderung.Luis Diaz erfährt kurz vor der Partie seines FC Liverpool gegen Nottingham Forest von der Entführung seiner Eltern und reist daraufhin in sein Heimatland Kolumbien.

Während die Mutter von der Polizei mittlerweile befreit werden konnte, läuft die Suche nach dem Vater des 26-Jährigen auf Hochtouren. Jürgen Klopp äussert sich emotional zum Vorfall und spricht von der schwierigsten Spielvorbereitung seines Lebens.Nach einer guten halben Stunde bringt Diogo Jota den FC Liverpool am Sonntag gegen Nottingham Forest auf die Siegesstrasse. Der Portugiese steht nach einem Abschluss von Darwin Nunez goldrichtig und muss die Kugel nur noch zum 1:0 einschieben.

Der anschliessende Jubel fällt allerdings verhalten aus. Jota läuft auf direktem Weg zur Spielerbank der Reds und hält ein Trikot mit der Nummer 7 und dem Namen von Luis Diaz in die Höhe.Der Kolumbianer fehlt gegen Nottingham im Aufgebot der Reds, weil seine Eltern in dessen Heimatland kurz vor der Partie Opfer einer Entführung werden. headtopics.com

«Wir haben am Samstagabend davon gehört. Dann haben wir mit Luis Diaz gesprochen, er wollte nach Hause gehen», erzählt Trainer Jürgen Klopp nach dem Schlusspfiff. «Wir haben Leute mit ihm geschickt, die sich um ihn kümmern. Ein Teil seiner Familie ist auch dort. Deshalb wollen sie zusammen sein. Vollkommen verständlich.»Diaz ist am Sonntag zwar nicht vor Ort an der Anfield Road, in den Köpfen seiner Teamkollegen aber dennoch omnipräsent.

Die kolumbianische Polizei kann Diaz Mutter Cilenis Marulanda in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes befreien. Der Vater dagegen wird nach wie vor vermisst. Polizeichef William Salamanca versichert, dass für die Suche jeder verfügbare Beamte eingesetzt werde. Zudem haben die Behörden der Bevölkerung für Hinweise eine Belohnung von rund 46'000 Euro in Aussicht gestellt. headtopics.com

