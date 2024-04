Der Klimawandel schadet dem Immunsystem . Einer neuen internationalen Studie mit Schweizer Beteiligung zufolge verstärken Klimaerwärmung, Luftverschmutzung und der Rückgang der Artenvielfalt Gesundheit sprobleme wie Asthma , Allergien und Krebs . “Der Klimawandel stellt eine existenzielle Bedrohung für die Gesundheit von Menschen, Tieren und das gesamte Ökosystem dar”, schrieb das Forschungsteam in der Studie , die am Donnerstag in der Fachzeitschrift “Frontiers in Science” veröffentlicht wurde.

Der Rückgang der Artenvielfalt und die Verstädterung hätten die positiven Umwelteinflüsse verringert, erklärten die Forschenden. Dies trage dazu bei, dass sich das Immunsystem nicht mehr richtig entwickeln könne. Gleichzeitig seien die Menschen durch einen Anstieg von beispielsweise Pollen und Rauch von Waldbränden vermehrt “negativen” Belastungen ausgesetz

Klimawandel Immunsystem Gesundheit Studie Asthma Allergien Krebs Artenvielfalt Verstädterung

