Klimastreik Schweiz nimmt Stellung zum Nahost-Konflikt

Der Klimastreik Schweiz will den Post des internationalen Konto von «Fridays for Future» nicht werten und nimmt mit einem eigenen Statement Stellung zum Nahost-Konflikt. - keystoneDer internationale Zweig von «Fridays for Future» ist explizit pro-Palästina.in Israel am 7. Oktober haben sich zahlreiche Klimaaktivisten zum Nahost-Konflikt geäussert.

Doch es gibt auch Aktivistinnen und Aktivisten, die sich mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert sehen. Zu dieser Gruppe gehört, die schreibt: «Heute streiken wir als Solidarität mit Palästina und Gaza.» Es brauche eine sofortige Waffenruhe, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilistinnen.ist bei israelischen Klimaaktivisten aber gar nicht gut angekommen.

Der internationale Zweig der Klimastreikbewegung verbreitet «Hamas-Propaganda», sagt der Schweizerische IsraelitischeGemeindebund (SIG). - Screenshot/@fridaysforfuture Den Grund für diese angebliche systematische Desinformation nennen die Aktivisten hinter dem Account auch: Öffentliche westliche Medien seien nicht unabhängig und neutral. Sie dienten ihren Regierungen dazu, ihre rassistische Agenda durchzusetzen. Diese würden aus dem Genozid in Gaza ordentlich Kapital schlagen, so der Vorwurf. headtopics.com

«Der Post von Fridays for Future ist tatsächlich erschreckend und hat zu Recht Empörung ausgelöst», sagt Jonathan Kreutner. Er ist Generalsekretär beim Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund SIG.Der deutsche Ableger hat sich bereits mehrmals von den Aussagen des internationalen Accounts distanziert.

Auch der Schweizer Klimastreik stellt gegenüber Nau.ch klar: «Die Fridays For Future Bewegung ist lose organisiert und alle regionalen, nationalen oder internationalen Gruppen funktionieren unabhängig voneinander. Deshalb ist der Tweet von Klimastreik Schweiz der einzige Post, welcher von der Bewegung legitimiert wurde und für die Schweiz anzuwenden ist. headtopics.com

Weiterlesen:

nau_live »

Stadt Zürich lässt Demonstrationen zum Nahost-Konflikt wieder zuZürich hebt das Demonstrations-Verbot zum Krieg im Nahen Osten auf. Verfassungsrechtler hatten teilweise Kritik geäussert. Weiterlesen ⮕

Nahost-Konflikt: EU fordert Feuerpausen für GazastreifenDie EU fordert Feuerpausen und geschützte Korridore für sichere Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Weiterlesen ⮕

Nahost-Konflikt: EU fordert Feuerpausen für GazastreifenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Nahost-Konflikt: EU fordert Feuerpausen für GazastreifenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Israel: EU drängt dazu, die Angriffe auf Gaza zu unterbrechen27 europäische Landesregierungen fordern «humanitäre Pausen» im Nahost-Krieg, damit die palästinensische Zivilbevölkerung versorgt werden kann. Weiterlesen ⮕

- «Kriegsmüdigkeit in der Ukraine ist stark spürbar»Nahost hat den Ukrainekrieg aus den Schlagzeilen verdrängt: Dies löse auch Ängste aus, sagt Journalistin Prugger. Weiterlesen ⮕