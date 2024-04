Klimaschutz ist jetzt ein Menschenrecht und die Schweiz verstösst dagegen. Die Klimaseniorinnen haben am Montag in Strassburg mit ihrer Klage für internationales Aufsehen gesorgt. Was bedeutet dieser Gerichtsentscheid aber nun? Welcher Pflicht muss die Schweiz jetzt nachkommen?Sie haben selbst nicht an ihren Sieg geglaubt, doch sie haben es geschafft: Dank des Schweiz er Vereins « Klimaseniorinnen » ist Klima nun als Menschenrecht deklariert.

Die Frauen haben die Schweiz beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angeklagt und recht erhalten. Unsere Redaktorin Linda Leuenberger war bei der Urteilsverkündung in Strassburg mit dabei. Allein war sie aber nicht: «Das internationale Interesse an diesem Fall war riesig. ‹New York Times›, ‹The Guardian›, ‹BBC›, aber auch grosse Medien aus unseren Nachbarländern waren vor Ort und haben berichtet.» Natürlich sei es ein medienwirksames Urteil. Dass es sich dabei aber nur um ein Symbolurteil ohne Taten handle, das glaubt sie nicht: «Die Schweiz muss diese Menschenrechtsverletzung jetzt beheben. Wie das allerdings passieren wird, ist noch unkla

Klimaschutz Menschenrecht Schweiz Klage Gerichtsentscheid Pflicht Klimaseniorinnen Strassburg Urteilsverkündung Medien Symbolurteil Menschenrechtsverletzung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bzBasel / 🏆 41. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Klimaschutz ist ein Menschenrecht: Das oberste Gericht hat gesprochen, jetzt muss die Schweiz über die BücherAcht Jahre lang haben die Klimaseniorinnen für dieses Urteil gekämpft. Eine von ihnen ist die Asthmatikerin Bruna Molinari, die als Einzelklägerin nach Strassburg gereist ist.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Klimaschutz ist ein Menschenrecht: Das oberste Gericht hat gesprochen, jetzt muss die Schweiz über die BücherAcht Jahre lang haben die Klimaseniorinnen für dieses Urteil gekämpft. Eine von ihnen ist die Asthmatikerin Bruna Molinari, die als Einzelklägerin nach Strassburg gereist ist.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Schweiz verstößt gegen Menschenrecht beim KlimaschutzDer Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat nach einer Klage der Klimaseniorinnen entschieden, dass die Schweiz beim Klimaschutz gegen das Menschenrecht verstößt. Das wegweisende Urteil hat weitreichende Folgen und spaltet die Reaktionen im In- und Ausland.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »

Klimaschutz ist Menschenrecht: Schweiz unterliegtDer Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ist auf die Beschwerde des Vereins Klimaseniorinnen eingetreten und hat eine Verletzung der Menschenrechtskonvention festgestellt. Die Schweiz ist laut Gericht ihren Aufgaben in Sachen Klimaschutz nicht nachgekommen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Schweiz verstößt gegen Menschenrecht beim KlimaschutzDer Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden, dass die Schweiz gegen das Menschenrecht beim Klimaschutz verstößt. Die Reaktionen auf das Urteil sind gespalten und es wird erwartet, dass es auch für andere Länder weitreichende Folgen haben wird. Greta Thunberg begrüßt das Urteil und sieht es als Anfang in Sachen Klimastreitfälle.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »

Klimaschutz als Menschenrecht: Schweiz verstößt dagegenDer Schweizer Verein 'Klimaseniorinnen' hat erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt und Klimaschutz als Menschenrecht deklariert. Die Schweiz muss nun bestimmten Pflichten nachkommen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »