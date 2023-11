Klimakrise und Literatur: Die Schwierigkeiten beim Erzählen der ökologischen Krisen

Was haben Romane und Gedichte beizutragen, wenn es um die ökologischen Herausforderungen der Gegenwart geht? Auftakt zu einer neuen Serie über Klimakrise und Literatur. den Schwierigkeiten «beim Erzählen der ökologischen Krisen». Lange Zeit galt ja das «Abstrakte» des Klimawandels als Problem für alle, die auf die Dringlichkeit der Bedrohung hinwiesen.

Nun aber, da die Klimaerhitzung längst auf allen Kontinenten sehr konkrete Katastrophen hervorruft, wird, so Röggla, umso deutlicher, dass wir selbst im Angesicht realer Extremwetter-Verheerungen wie 2021 im rheinländischen Ahrtal die Dimensionen davon kaum zu fassen bekämen. «Das Ausmass ist nicht zu überblicken», schreibt Röggla, es bleibe «immer ein Stück Unvorstellbarkeit»

:

TAGESANZEİGER: Kommentar zur Klimakrise: An einer einfachen Rechnung gescheitertDas verbleibende CO₂-Budget ist kleiner als bislang gedacht. Dass wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen, wird unwahrscheinlicher – dabei hätte man es wissen können.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

FİNEWS_CH: Jean-Pascal Porcherot: «Wir steuern auf eine Klimakrise zu»Asset Management sei ein komplexes Geschäft, das nicht nur Zeit und Ressourcen für den Aufbau benötige, sondern auch eine Vorstellung davon, wie sich das Anlageumfeld in den nächsten Jahren entwickle. Der Erfolg stelle sich nicht von heute auf morgen ein, sagt Jean-Pascal ...

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Schweiz verliert zum Auftakt gegen TschechienDas Schweizer Team verliert seine erste Partie beim Finalturnier des Billie Jean Cups gegen…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

SRFSPORT: Schweiz verliert zum Auftakt gegen TschechienIn der ersten Vorrundenpartie am Billie Jean King Cup unterliegt Céline Naef bei ihrem Debüt in diesem Wettbewerb der Tschechin Linda Noskova in drei Sätzen mit 6:7 (2:7), 6:4 und 4:6. Damit geht Tschechien in dieser Begegnung mit 1:0 in Führung.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Die schönsten Orte zum Krafttanken: Auftakt mit drei Klassikern für BewegungshungrigeWird die übliche Runde durch das Dorf oder die Stadt allmählich langweilig? Vielleicht lohnt es sich, mal in einer anderen Ecke des Kantons die Batterien aufzuladen. Inspiration dazu liefert unsere Serie der schönsten Orte zum Krafttanken.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

SRFSPORT: Auftakt in die Nati-Saison - «Die Herausforderung ist, stets fokussiert zu bleiben»Der Eishockey-Nati-Trainer zu Gast im «Sportpanorama».

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »