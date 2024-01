Klimakonferenz in Dubai: Feilschen um den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen

Das heisseste Jahr seit Messbeginn geht zu Ende, und in Dubai feilschen die Wirtschaftsmächte an der Klimakonferenz um den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Eine Bestandsaufnahme in sechs Punkten. Die Uno-Klimakonferenz ist in vollem Gange, ausgerechnet in den ölreichen Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie hatte mit einer Premiere begonnen. Erstmals fiel gleich am Eröffnungstag eine Entscheidung: die Einigung über einen Fonds zur Unterstützung von besonders betroffenen Ländern.

Doch während zahlreiche Ankündigungen aus Dubai zu hören sind und Politikerinnen und Interessenvertreter aus 198 Ländern den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas verhandeln, ist die entscheidende Frage: Befinden sich die Länder auf Kurs, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen? Zum weltweiten Klimaschutz statt. Der Zeitpunkt könnte nicht kritischer sein. Das Jahr 2023 hat viele Klimarekorde gebrochen und wird das wärmste seit Beginn der Messungen sein





