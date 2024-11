Klimakonferenz in Baku: Finanzunterstützung erhöht, Emissionsziele verpasst

In der Nacht auf Sonntag ist die Klimakonferenz in Baku nach zähen Verhandlungen zu einem Abschluss gekommen. Die finanzielle Unterstützung der reichen Länder zugunsten der ärmeren und vom Klimawandel stark betroffenen Länder soll dem Kompromiss zufolge bis 2035 auf 300 Milliarden Dollar jährlich angehoben werden. Der Delegationsleiter der Schweiz, Felix Wertli, hat gegenüber SRF Stellung dazu genommen, wie er den Abschluss der Klimakonferenz beurteilt.

Es wurde sehr spät bei der Klimakonferenz. Ist es am Ende auch einfach einen Versuch, den Prozess am Leben zu erhalten? Ist es ein Abschluss aus Prinzip? Nein, ich glaube nicht. Die Verabschiedung des Finanzziels ist wichtig. Das ist zentral, um die nationalen Klimaziele zu unterstützen. Es ist eine geopolitisch schwierige Zeit, daher darf die Verdreifachung des Finanzziels nicht unterschätzt werden. Das ist ein gutes Resultat. 05:07 Video Aus dem Archiv: COP29: Klimagipfel droht zu scheitern Aus Tagesschau vom 23.11.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 7 Sekunden.

Klimawandel Klimakonferenz Baku Finanzunterstützung Emissionsziele

