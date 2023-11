Klimaaktivismus: Der Sinn des Klebens

Die Königin ist kurzfristig verhindert, weshalb ein anderer Aktivist die Rolle übernimmt und ein Briefing durchführt.

Ein paar Tage vor dem Slow March auf der Schimmelstrasse sitzt Marie Seidel auf der Terrasse eines Cafés in der Zürcher Innenstadt. Es ist Anfang Oktober, sommerlich warm, und sie sagt: «Für mich geht es bei diesen Aktionen auch um Freiheit: Ich sitze auf der Strasse, weiss, dass die Polizei mich verhaften wird – und ich bin trotzdem eigentlich frei.

einen Verkehrsknotenpunkt mehrere Tage hintereinander mit Blockaden lahmlegten. Es war gewissermassen die Geburtsstunde von Renovate. In der Nachbesprechung beschlossen 2022 fünf Aktivist:innen, die die Rebellion mitorganisiert hatten, eine neue Kampagne zu lancieren – als neuen Impuls für die Klimabewegung. Wenig später stiess auch Marie Seidel dazu. Sie kündigte ihren Job.

überhaupt noch zumuten? Unter der ruhigen Oberfläche, auf der die Dinge ihren gewohnten Lauf nehmen, nistet sich in immer mehr Köpfen die nackte Panik ein. Die Forderungen von Renovate Switzerland sind ebenso bekannt wie skurril: Erstens soll der Bundesrat «den Ernst der Lage» anerkennen; zweitens soll er dies dadurch bekräftigen, dass er einen «sofortigen Notfallplan zur thermischen Sanierung aller Gebäude im Land bis 2030 vorlegt».

Einerseits will Renovate Switzerland neue Aktivist:innen anwerben, indem die Gruppe eine Polarisierung provoziert. Ein Prozent der Bevölkerung soll auf diesem Weg mobilisiert werden. Und so soll gesellschaftlicher Wandel möglich, genauer: ein «Wendepunkt» in der Gesellschaft erreicht werden. Andererseits dient die Polarisierung dazu, so heisst es in einem Strategiepapier, eine Gesellschaft und ihre Institutionen «formbar» zu machen.

