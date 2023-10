«Klima in den Bundesrat»: Die klandestine Operation der Grünen ist von langer Hand geplant

«Wir machen Wahlkampf mit Inhalten, nicht mit Personalien»: Aline Trede, Fraktionspräsidentin der Grünen, eröffnet neben Nationalrat Fabien Fivaz und Parteipräsident Balthasar Glättli die erste Fraktionssitzung nach den Wahlen.Weil auf dem Bundesplatz um 19 Uhr das Lichtspiel startete, galt drinnen im Bundeshaus Lichterlöschen

. Am Samstag entschied die Fraktion alsdann in einer Onlinesitzung: Die Grünen greifen bei den Bundesratswahlen mit einer eigenen Kandidatur im Dezember an. Und an einem Point de Presse machte Parteipräsident Balthasar Glättli die Ansage: «Das Klima gehört in den Bundesrat.» Es ist der einprägsamste Slogan der Grünen im Wahljahr – eine Woche nach den Wahlen.

