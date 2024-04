Klima-Aktivisten stören Konzert von Andreas Gabalier

Zwei Klima-Aktivisten sind am Sonntag beim Konzert von Andreas Gabalier auf die Bühne gestürmt und haben sein Konzert gestört. Sie haben mit Konfetti um sich geschmissen. Die Security hat nicht lange gefackelt. Klima-Aktivisten der «Letzten Generation» haben am Sonntag die Bühne von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier im österreichischen Ischgl gestürmt.

Doch Gabaliers Security hinderte sie gleich daran. Bevor sie abtransportiert wurden, schmissen sie mit Konfetti um sich. Volksrocker Andreas Gabalier liess sich nicht irritieren von der Aktion. Er scherzte: «Vielleicht ist das eine Faschingseinlage, oder so?» Das Publikum applaudierte. Die Klima-Aktivisten der «Letzten Generation Österreich» haben sich zur Gabalier-Aktion auf X geäussert.

Jüngst drückte Beatrice Egli in ihrer TV-Show Andreas Gabalier einen Schmatzer auf die Wange, Liebesgerüchte entstanden. blue News hat Gabalier nach seinem Verhältnis zur Schlagersängerin gefragt – und wie er das Schweizer Publikum findet.

Klima-Aktivisten Andreas Gabalier Konzert Störung Ischgl Sicherheit Transparent Konfetti

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bluenews_de / 🏆 20. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Klima-Aktivisten crashen Gabalier-Konzert mit KonfettiAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Andreas Gabalier: «Letzte Generation» stürmt Konzert von SängerDie «Letzte Generation» stürmte ein Konzert von Andreas Gabalier in Ischgl (Ö). Die Security fackelte nicht lange und entfernte die Klima-Aktivisten sofort.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Bigler: «Klima-Aktivisten missbrauchten Seniorinnen-Truppe»Gemäss Europäischem Gerichtshof verletzt die Schweiz bei Klimafragen die Menschenrechte. Das Urteil wirft jegliche Fragen auf, findet Hans-Ulrich Bigler.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

«Arena» zu Klima und Banken - Klimaseniorin an Politik: «Das Klima ist too big to fail»«Arena» zu den Klima-Seniorinnen und zum Banken-Bericht

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Azul schafft Drehkreuz für kostenloses Madonna-KonzertAnfang Mai gibt Madonna ein Gratis-Konzert an der Copacabana. Die brasilianische Fluggesellschaft Azul stockt dafür am Flughafen Rio de Janeiro-Galenão kräftig auf.

Herkunft: aeroTELEGRAPH - 🏆 39. / 51 Weiterlesen »

Russlands Aktivisten prangern Folter von Terrorverdächtigen anMenschenrechtler verurteilen mutmassliche Folter der Tatverdächtigen des Terroranschlags in Moskau.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »