Kindershows von früher - Das waren fünf der legendärsten Kindersendungen

Welche Sendungen, die Kinder früher liebten, sind ihnen als Erwachsene heute noch im Gedächtnis sind? Hier eine unvollständige Liste. «1, 2 oder 3»Ein Klassiker unter den Kindersendungen: «1, 2 oder 3». Die Quizshow kommt vielen Erwachsenen als Erstes in den Sinn, wenn sie an Lieblingssendungen von früher denken. Erstmals ausgestrahlt im deutschsprachigen Raum wurde die Sendung im ORF anno 1977. Danach lief sie auch auf dem deutschen Sender ZDF und SRF, bzw. damals SF.«Wetten, dass ..

Über zwanzig Jahre moderierte Thomas Gottschalk die Sendung, mit mehreren Unterbrüchen. Nun wird er am 25. November 2023 zum allerletzten Mal die Sendung moderieren. Wie es dann mit «Wetten, dass ..?» weitergeht, ist noch offen.

«Mini Playback Show»Die Challenge in dieser Show war es, eine Musikerin oder einen Musiker möglichst genau nachzuahmen. Die Kinder verwandelten sich in der legendären «Zauberkugel» zu Stars und performten ein Lied. Am Schluss hat eine Jury ihren Auftritt bewertet. Bei der Ausgabe auf dem Bild war sogar ein Schweizer Prominenter dabei.

Die «Mini Playback Show» lief von 1990 bis 1998 auf RTL. Moderiert wurde die Sendung von der Niederländerin Marijke Amado. Sie ist vielen nur wegen der «Mini Playback Show» im Gedächtnis. «Spielhaus»Jetzt gehen wir noch etwas weiter zurück in der Zeit: Die Schweizer Kindersendung «Spielhaus» wurde das erste Mal 1968 ausgestrahlt. Die Videos mit Franz Hohler und René Quellet – als Filmduo unter «Franz und René» bekannt – waren besonders beliebt. Ab Januar 1973 kamen diese Videos (nur mit Musik, ohne Stimmen!) im Fernsehen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRF 3: Ein Monat SRF 3 Best Talent Lhanzom Lhasam - SRF 3 punkt CHWir verabschieden SRF 3 Best Talent Lhanzom Lhasam. Der Oktober 2023 war ihr Monat, unser Monat! Wie blickt sie zurück auf den Monat als Liebling von SRF 3? Und welchen Tipp gibt sie künftigen Best Talents? Das und mehr ist Thema in dieser Stunde SRF 3 punkt CH, deiner Stunde voller Schweizer Musik.

Herkunft: SRF 3 | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Streit um Swiss-Indoors-Sitz: «Das ist genau das Bild, das ich von Roger Brennwald habe»In einem Interview sagte der Turniergründer, eine Verlegung des Steuerdomizils nach Basel komme nicht infrage – obwohl mit dem Kanton eine Prüfung vereinbart worden war. Das kritisieren Politiker. Laut Verantwortlichen ist damit eine andere AG gemeint.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

SRFSPORT: Leidenszeit definitiv vorbei - Lehmann zur Nati-Premiere: «War schon lange mein Ziel»Marco Lehmann erhält während des SRF-Interviews das Aufgebot von Trainer Patrick Fischer.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Oliver Pocher: Das bedeutet das Notar-Bild von Noch-Ehefrau AmiraAmira Pocher hatte einen Termin beim Notar. Der hatte aber wohl weniger mit der Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Oliver Pocher zu tun...

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Das Aushängeschild der Mäss: Statt auf dem Münster- steht das Kettenkarussell auf dem LagerplatzDas traditionelle Kettenkarussell steht nicht mehr auf dem Münsterplatz. Und auch nicht auf den anderen Mäss-Plätzen. Es erhielt keinen Standplatz.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Das grosse Halloween-Quiz: Wie sieht das Gespenst vom Basler Heuberg aus?Spuk, Untote und Keltische Traditionen: Können Sie diese zehn gruseligen Fragen richtig beantworten?

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕