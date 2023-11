Kinderbetreuung im Kanton St.Gallen

Die Kinder in der Anne-Frank-Kita bekommen von der Unruhe vermutlich nichts mit. Sie können in ihrer Kindertagesstätte, wie der Kindergarten in Deutschland genannt wird, im «Snoezelens»-Raum Ruhe und Entspannung erleben, manchmal steht in der städtischen Einrichtung sogar Sauna auf dem Programm.Der Kanton St.Gallen will seinen Beitrag für die Kinderbetreuung verdoppeln: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Volksabstimmung Zehn statt fünf Millionen Franken pro Jahr: Am 19.

November stimmt die St.Galler Bevölkerung über einen höheren Kantonsbeitrag für die externe Kinderbetreuung ab. Das Angebot im Kanton St.Gallen ist bisher vergleichsweise dünn.Israels Armee erhöht Druck «tief in der Stadt Gaza» ++ Hamas-Behörde: Zahl der Toten in Gaza steigt auf über 10'000

TAGBLATT_CH: Boxopera gastiert in der Lokremise St.Gallen +++ Clavichord-Musik der Bach-Söhne +++ Zeit der WälderDie Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz.

TAGBLATT_CH: Der Schlendrian, der laute Zeidler und der fünffache Toma: Wie der FC St.Gallen doch noch zum langersehnten Auswärtssieg kamGegen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy gibt der FC St.Gallen eine frühe Führung auf naive Art aus der Hand. Was Grünweiss im strömenden Lausanner Regen dann aber nach der Pause aufzieht, zeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Die Tore, die Analyse und Reaktionen aus dem wohl tristesten Stadion des Landes.

SUEDOSTSCHWEİZ: St. Gallen dreht nach der Pause auf und gewinnt erstmals auswärtsDer FC St. Gallen gewinnt zum ersten Mal in dieser Super-League-Saison auswärts. Mit drei Toren…

SRFNEWS: Kulturszene in der Ukraine - Aus der russischen Rakete erklingt der «Sound des Todes»Die ukrainische Kulturszene boomt und kämpft gleichzeitig ums Überleben. Die Werke verdeutlichen den Schmerz im Krieg.

TAGESANZEİGER: Krieg in Israel: Der Mann der Hamas in der SchweizEin Westschweizer Aktivist fällt seit Jahrzehnten durch seine Hamas-Nähe auf. Er gründete NGOs, die teils sanktioniert wurden, traf erst kürzlich den Terroristenchef – und feiert nun den Kampf gegen die Israelis.

TAGBLATT_CH: Mutmasslicher Angreifer kommt in polizeilichen Gewahrsam +++ Auf Autos eingeschlagen: Stadtpolizei nimmt 25-Jährigen in Gewahrsam +++ Stadtpolizei sichert Waffen beim Kantonsschulpark +++ Achtung, Radar! Hier wird im Kanton geblitztNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events.

