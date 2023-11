Kinderbetreuung: Eine SVP-Frau bringt die Kita ins konservative Muotathal

Natürlich habe es nach der Gemeindeversammlung Menschen gegeben, die die Sinnfrage gestellt hätten, doch genauso viele sagten: «Es ist Zeit.» Muotathal brauche eine Kita.Foto: Jonathan Labusch Der konservative Kanton Schwyz übernimmt damit eine schweizweite Vorreiterrolle bei der Vereinbarkeit. Der Grund, weshalb der Kantonsrat das Gesetz angenommen hat, war aber ein anderer: Man will wegen der OECD-Steuerreform weiter attraktiv bleiben für Firmen und ihre Mitarbeitenden.In Muotathal war man vorbereitet, das Thema beschäftigt Nathalie Zwyssig seit Jahren. Der Gemeinderat hat eine Arbeitsgruppe gebildet und im Frühling eine Umfrage gemacht.

Blauen ist ein schöner Fleck Erde im Laufental, hoch oben auf einem Hügel liegt das Dorf, 700 Menschen wohnen hier. Dort führt Oriana Núñez seit sechs Jahren die Kindertagesstätte. Zu Beginn wurde sie von einem Unternehmen geführt, 2019 übernahm die Gemeinde. Der Grund: Die Kita ist defizitär.

Blauen ist ländlich geprägt – gar nicht mal so unähnlich wie Muotathal. Es gibt viele Bauernhöfe und darum auch viele Generationenhäuser. Wenn es einen Engpass gab, schaute die Grossmutter. Eine Kita, warum auch?Gleichzeitig kämpfte das Dorf in den 2000er-Jahren gegen die Abwanderung. Blauen wollte etwas dagegen tun. Im Dorfzentrum entstand das «Blauehuus», darin ein Dorfladen und eben auch eine Kita. Das Ziel: Blauen für Familien attraktiv machen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: Maria Wegelin gibt Amt als Winterthurer SVP-Präsidentin abMaria Wegelin hat am Dienstag ihr Amt als Präsidentin der SVP Winterthur abgegeben. Ihr Nachfolger…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Verbindungen zu Rechtsextremen - Winterthurer SVP-Präsidentin Wegelin tritt zurückWegelin engagierte für ihren Nationalratswahlkampf Rechtsextreme, wie eine Recherche des «SonntagsBlick» zeigte.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: SVP nominiert Marco Frauenknecht erneut für den StadtratDie SVP Kriens hat Marco Frauenknecht für eine weitere Legislaturperiode als Stadtrat nominiert. Die Partei spricht sich zudem gegen die Bodeninitiative und die Veloinitiative aus.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

20MIN: Rücktritt der SVP-Winterthur-Präsidentin wegen Zusammenarbeit mit rechtsextremer GruppierungMaria Wegelin gibt den Winterthurer Parteivorsitz ab, nachdem bekannt wurde, dass sie zwei Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung 'Junge Tat' als Wahlhelfer engagiert hatte.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Rücktritt der SVP-Winterthur-Präsidentin nach erfolglosem WahlkampfDie Präsidentin der SVP Winterthur ist nach einem erfolglosen Nationalrats-Wahlkampf von ihrem Amt zurückgetreten. Ein neuer Interims-Präsident wird die Partei bis zur nächsten Generalversammlung 2024 führen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Freude bei der SVP Aargau: Erfolgreiche Mobilisierung bei NationalratswahlBei einem Parteitag in Boswil zeigt sich die SVP Aargau erfreut über das starke Ergebnis bei der Nationalratswahl. Kantonalpräsident Andreas Glarner führt den Erfolg auf die gelungene Mobilisierung zurück. Auch die kantonalen Wahlen im Herbst 2024 sind bereits ein Thema.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕