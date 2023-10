zu einem speziellen Projekt. In nur fünf Tagen sollten die Teilnehmenden, die sich zuvor noch nie getroffen hatten, neue Songs komponieren und am letzten Tag – zum Auftakt des, der heute veröffentlicht wurde, zeigt der 32-Jährige, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts die Aufgabe meistern.

Bereichert wird das einstimmige gregorianische Repertoire um Teile der «Missa de Sancto Martino» von Jacob Obrecht (1457-1505), die der frankoflämische Meister auf der Grundlage von gregorianischen Martins-Antiphonen in Brügge komponiert hat. Das «Benedictus» dieser Messe findet sich als Abschrift in einer St.Galler Quelle. Tired Now

Die Ausstellung ist an folgenden Tagen geöffnet, der Künstler ist anwesend: Donnerstag, 26. Oktober, 16–20 Uhr, Freitag, 27. Oktober, 12–19 Uhr, Samstag, 28. Oktober, 12–19 Uhr: Um 15 Uhr zeigt Roland Brauchli eigene Künstlerbücher und solche, die in Kollaboration mit anderen Kunstschaffenden entstanden sind. Sonntag, 29. Oktober, 11–16 Uhr:Bild: Reto Martin headtopics.com

Moderiert wird der Abend von Anya Schutzbach, Leiterin des Literaturhauses Wyborada, und Dramaturgin Laura Friedrich. Auf der Bühne stehen Pascale Pfeuti und Christian Hettkamp, beide Mitglieder des Schauspielensembles am Theater St.Gallen. Tickets sind über das Theater St.Gallen erhältlich. (erzählt für Kinder ab 5 Jahren eine Geschichte über Ängste vor eingebildeten und ganz realen Dingen.

im Mittelpunkt. Uraufgeführt wird das Auftragswerk am Samstag, 21.Oktober, um 20 Uhr in der Lokremise St.Gallen, am Sonntag ist es um 17 Uhr in der Tonhalle Wil zu hören. Weitere Aufführungen sind in Herisau und Lichtensteig geplant.Ralph Weibel headtopics.com

Mit gewohnt spitzer Feder wird an den Anlässen das aktuelle Geschehen aufs Korn genommen und Geschichten aus dem Leben erzählt. Die Lesungen finden jeweils am letzten Mittwoch des Monats, von Oktober bis April statt. Damit kehrt eine Veranstaltungsreihe mit zwei bekannten Autoren zurück, die über ein Jahrzehnt zu den festen Grössem in St.Gallens Veranstaltungskalender zählte und das Publikum begeisterte.

