Kinder von Männern aus Autos angesprochen

Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Donnerstagmittag in einem Fall sowie am Freitag (05.04.2024) in zwei Fällen Meldungen erhalten, wonach Kinder von Männer n aus Autos angesprochen wurden. Ermittlungen wurden aufgenommen und es sind vermehrt Patrouillen unterwegs. Derzeit ist unklar, ob die Meldungen in direktem Zusammenhang stehen. Am Donnerstagmittag wurde aus Niederuzwil gemeldet, dass ein unbekannter Mann aus einem Fahrzeug einen Schüler angesprochen habe.

Ausgerückte Patrouillen konnten kein Fahrzeug mehr feststellen oder andere verdächtige Feststellungen machen. Am Freitagmorgen wurde ebenfalls aus Niederuzwil gemeldet, dass ein Mann aus einem Fahrzeug einen Schüler angesprochen habe. Ausgerückte Patrouillen konnten auch in diesem Fall weder das Fahrzeug noch andere Auffälligkeiten feststellen. Am Freitagnachmittag wurde aus Waldkirch gemeldet, dass eine Schülerin von einem Mann aus einem Fahrzeug angesprochen worden se

Kantonspolizei St.Gallen Kinder Männer Autos Meldungen Ermittlungen Patrouillen

