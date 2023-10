Kinder in Gaza werden auf das Recht auf Rückkehr vorbereitet

In Gaza werden Kinder bereits in der Schule über das «Recht auf Rückkehr» unterrichtet. Sie werden darauf vorbereitet, sich ihr Land zurückzuholen, welches ihnen von Israel genommen wurde. Grausame Aussagen wie: «Mit Allahs Hilfe werden alle Juden sterben», sind an der Tagesordnung. Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert seit dem Angriff der Hamas auf Israel.