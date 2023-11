Kinder in der Anne-Frank-Kita können Ruhe und Entspannung erleben

Die Kinder in der Anne-Frank-Kita bekommen von der Unruhe vermutlich nichts mit. Sie können in ihrer Kindertagesstätte, wie der Kindergarten in Deutschland genannt wird, im «Snoezelens»-Raum Ruhe und Entspannung erleben, manchmal steht in der städtischen Einrichtung sogar Sauna auf dem Programm.

Knatsch um die «Lion Lodge»: Aus dem Hostel wird doch kein Studentenheim – Mieter Urban Frye droht eine saftige Busse Die Stadt Luzern stoppt die Pläne des Kantonsrats Urban Frye: Für die Umnutzung des Hostels zu Wohnraum liege gar keine Bewilligung vor. Das sorgt für Zündstoff.Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet

:

NZZAS: Scheidungskämpfe um die Kinder werden härterJede zehnte Trennung in der Schweiz endet in einem erbitterten Kampf um das Kind. Dies treibt die Zahl der Kindesschutzmassnahmen in die Höhe, beschäftigt Anwälte, Gutachter und Gerichte. Jetzt diskutiert das Bundesamt für Justiz über eine Änderung im Familienrecht.

Herkunft: NZZaS | Weiterlesen »

SRFNEWS: UNO-Chef: «Gaza wird zu einem Friedhof für Kinder»Israelisches Militär teilt Gazastreifen

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Belgische Kolonialgeschichte - Belgiens «Kinder der Sünde» fordern EntschädigungWährend der belgischen Kolonialzeit im Kongo wurden Kinder systematisch zwangsplatziert. Nun fordern sie Entschädigung.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Sie wollte 105 Kinder, nun ist eine 22-fache Mutter alleinerziehendAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Das zehnte Abraxas Kinder- und Jugendliteratur-Festival: Was es braucht, um ein Ninja zu werdenDer Verein Abraxas organisiert das Zentralschweizer Festival alle zwei Jahre. Autorinnen und Illustratoren bieten während zwei Tagen Workshops und Lesungen an.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Einigkeit im Zürcher Kantonsrat: Schnellere Hilfe für psychisch belastete Kinder und JugendlicheEin halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten, wenn ein Kind ein Burn-out hat. Das ist derzeit Realität. Doch wie viel Wartezeit ist denn okay?

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »