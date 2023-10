Kim Kardashian und Choupette: Keine Verbindung zwischen den beiden

Dabei plante Kim Kardashian, mit der geliebten Birma-Katze des Modeschöpfers aufzutreten.im Mai war ein Ereignis, das die Modewelt in Atem hielt. Das Motto des Abends war eine Hommage an den verstorbenen Modeschöpfer

Karl Lagerfeld mit seiner Katze Choupette: Mit diesem Vierbeiner wollte Kim Kardashian auf das rote Teppich. (Archivbild) - Instagram/ChoupettesDiary Doch das Treffen zwischen Kardashian und der Katze lief nicht wie geplant ab. Das zeigt eine aktuelle Episode von «The» laut britischer «Daily Mail». Kim Kardashian sagte vor dem Treffen in Paris: «Ich möchte etwas Zeit mit ihr verbringen, sie kennenlernen und einfach sehen, ob wir zusammenpassen.»Choupette fauchte Kim Kardashian an und drehte ihren Kopf weg.

Ende April veröffentlichte Kardashian auch eine Bilderreihe von der besonderen Begegnung. «Hatte ein Date in Paris», erklärte sie.

Weiterlesen:

nau_live »

Skims: Neymar modelt jetzt halbnackt für Kim KardashianDer Brasilianer Neymar ist eines der Gesicht einer Mode-Kampagne von Kim Kardashians Modelabel Skims. Der Brasilianer präsentiert Unterwäsche. Weiterlesen ⮕

Komödie über Lewinsky und GoetheEine saftige und hintersinnige Komödie über Charles Lewinsky und seine Verbindung zu Goethe. Ein Goethe-Witz aus dem Cartoonband 'Kohnversation' sorgt für Schmunzeln. Lewinsky ist näher an Goethe als man denkt. Weiterlesen ⮕

US-Militär fliegt Luftangriffe auf Ziele im Osten SyriensDas US-Militär hat Luftangriffe auf zwei Orte im Osten Syriens geflogen. Die Angriffe galten Zielen, die mit Irans Revolutionsgarde in Verbindung stehen. Die USA reagieren damit auf anhaltende Attacken auf ihr Personal im Irak und in Syrien durch vom Iran unterstützte Milizengruppen. Weiterlesen ⮕

Kunst und Ethik in der digitalen ÄraDie Verbindung von Kunst und Technologie wirft ethische Fragen auf. Kunst und Ethik nähern sich der Frage nach Veränderungen im Selbst- und Weltbild durch technologische Evolution von unterschiedlichen Seiten an. Weiterlesen ⮕

Schweizer in Thailand wegen illegaler Medikamentenherstellung festgenommenDie thailändischen Behörden haben einen 64-jährigen Schweizer festgenommen, der illegal Medikamente hergestellt und verkauft haben soll. Er soll sich seit acht Jahren in Thailand versteckt haben und wird nun wegen verschiedener Vergehen angeklagt. Es ist unklar, ob die Festnahme mit einem früheren Fall in Verbindung steht. Der Schweizer soll in die Schweiz ausgeliefert werden. Weiterlesen ⮕

United stellt Flugroute Washington - Berlin im Sommer 2024 einUnited Airlines wird im Sommer 2024 die Flüge zwischen Washington, D.C. und Berlin nicht wieder aufnehmen. Lediglich die ganzjährige Verbindung nach Newark wird fortgeführt. Dies ist eine Enttäuschung für Berlin und beeinträchtigt den wirtschaftlichen und touristischen Austausch. Weiterlesen ⮕