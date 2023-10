Kim Kardashian bringt BH mit Brustwarken auf den Markt

Kim Kardashian ist immer für eine Überraschung gut. Der Unternehmerin und Reality-TV-Darstellerin ist erneut ein aufsehenerregender Auftritt gelungen: Für ihre Modemarke Skims bewirbt die Unternehmerin in einem Clip einen BH mit eingearbeiteten Fake-Brustwarzen. «Diese Nippel sind härter. Die Temperatur auf der Erde steigt. Der Meeresspiegel steigt.

90 Franken «Deshalb stelle ich einen brandneuen BH mit eingebauten Brustwarzen vor, damit du, egal, wie heiss es ist, immer kalt aussiehst», kommentiert sie mit Zeigestock ein Bild des Skims Ultimate Bra an der Wand. Auf dem Schreibtisch sitzend ergänzt sie: «Manche Tage sind hart, aber diese Nippel sind noch härter. Und im Gegensatz zu den Eisbergen gehen sie nirgendwohin.» Zum Abschluss präsentiert Kardashian ohne Shirt den BH, der ab Dienstag für 68.

Kim Kardashian präsentiert Nippel-BH für ihre ModemarkeIt-Girl Kim Kardashian modelt für eine Kampagne ihrer Modemarke und präsentiert dabei ein besonderes Teil der Kollektion: einen BH mit falschen Brustwarzen. Weiterlesen ⮕

Russland diversifiziert Handelsrouten und umgeht SanktionenRussland hat seine Handelsströme umgestellt und nutzt alternative Handelsrouten, um die Sanktionen zu umgehen und sich unabhängig vom europäischen Markt zu machen. Weiterlesen ⮕

Billigpreise für Flugtickets gehören der Vergangenheit anDie Luftfahrtbranche ist sich einig, dass die Zeit der Billigpreise für Flugtickets vorbei ist. Die Überkapazitäten im Markt werden langfristig nicht mehr existieren. Weiterlesen ⮕

Der Magenbrot-König der Schweiz übergibt seine Firma an seine TochterWerner Furrer übergibt seine Firma mit der berühmten Marke «Werners Markt-Magenbrot» per Januar an seine Tochter Franziska Bosio-Furrer. Weiterlesen ⮕

Der Magenbrot-König der SchweizWerner Furrer übergibt seine Firma mit der berühmten Marke «Werners Markt-Magenbrot» per Januar an seine Tochter Franziska Bosio-Furrer. Weiterlesen ⮕

Der Magenbrot-König der Schweiz: Werner Furrer übergibt seine FirmaWerner Furrer übergibt seine Firma mit der berühmten Marke «Werners Markt-Magenbrot» per Januar an seine Tochter Franziska Bosio-Furrer. Weiterlesen ⮕