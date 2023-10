Kiew will ab 2025 kein russisches Gas mehr durchleiten

Nach Schäden an Gebäuden des ukrainischen AKW Chmelnyzkyj fordert Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer Luftangriffe.Schon jetzt halte die Ukraine nur am Transit fest, weil mehrere europäische Länder noch auf das Gas angewiesen seien, so der Chef des staatlichen ukrainischen Energiekonzerns. Der finnische Premierminister glaubt, dass die Beitrittsgespräche zwischen der Ukraine und der EU im Dezember beginnen könnten.

Kreml-Chef Wladimir Putin (2.v.r.) weiht im Juli 2023 die neue Gasverflüssigungsanlage nahe Murmansk ein. Russland baut einen riesigen Exporthafen für flüssiges Erdgas in der Arktis – und verdient damit weiter Geld, trotz Sanktionen.Schon jetzt halte die Ukraine nur am Transit fest, weil mehrere europäische Länder noch auf russisches Gas angewiesen seien.

Das Transit von russischem Erdgas durch die Ukraine läuft trotz des Moskauer Angriffskriegs gegen das Nachbarland weiter. Empfänger sind vor allem Länder ohne Zugang zum Meer, die nicht auf Flüssigerdgas (LNG) umstellen können. Ziel der EU ist, ab 2027 keine fossile Energie mehr aus Russland einzuführen. headtopics.com

