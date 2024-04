Kiew fehlt es an Geld und Munition. Zwei quälend lange Monate hängt ein Hilfspaket schon im Kongress fest. Doch jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen. Der versiegende Nachschub aus den USA stellt die Ukraine vor Probleme. Nun will Repräsentantenhaus-Speaker Mike Johnson nach langem Zögern eine Abstimmung über weitere Hilfsgelder ansetzen. Russische Truppen bedrängen die Ukrainer im Osten, den Verteidigern geht zunehmend die Munition aus.

Weil in den USA, dem wichtigsten Lieferanten, ein neues Hilfspaket im Kongress feststeckt. Nun will Mike Johnson endlich Hilfe senden. Wenn der Kongress kommende Woche aus der Osterpause zurückkehrt, wird der Speaker im Repräsentantenhaus eine Abstimmung über die Unterstützungsgelder ansetzen. Als erstes Geschäft überhaup

Kiew fehlt es an Geld und Munition - Abstimmung über Hilfsgelder geplantDer versiegende Nachschub aus den USA stellt die Ukraine vor Probleme. Nun will Repräsentantenhaus-Speaker Mike Johnson nach langem Zögern eine Abstimmung über weitere Hilfsgelder ansetzen.

