KI wird disruptiv für die Vermögensverwaltungsbranche

Deutlicher wird da Reto Ringger, seines Zeichens Chef der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Schweizer Vermögensverwaltungsbank Globalance. «KI wird disruptiv für unsere Branche werden», zeigt sich Ringger im Gespräch mit finews.ch überzeugt. Schon heute seien so genannte Plugins zu ChatGPT in der Lage, innert Sekunden individuelle Anlage-Portefeuilles aufzustellen.

Ganz generell sieht der gestandene Banker kleinere Akteure bei KI-Anwendungen im Vorteil. Die Umsetzungsgeschwindigkeit sei viel höher, bei gleichzeitig sinkenden Kosten für diese Technologien, sagt Ringger. Beides hilft, um bei der rasanten Entwicklung der Technologie mitzuhalten.

«Wir glauben, dass sich beide Standpunkte nicht ausschliessen. KI ist ideal geeignet, um dem menschlichen Berater zuzuarbeiten. Diesem Hilfsmittel sollte man sich aus Instituts-Sicht nicht voreilig verschliessen», sagt sein Kollege Schmid. Dies umso mehr, als die Thematik auch bei Behörden wie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) an Bedeutung gewinne. «Diese sind daran interessiert, dass Banken sich der Thematik offen widmen.

Doch es gilt auch, Hürden zu nehmen. So fehle es etwa an zugänglichen Daten zum Vorsorgewesen in der Schweiz, von denen eine smarte Maschine lernen könnte. Und eine KI-Anwendung selber und ohne bestehende Plugins zu bauen, sei aufwändig, erklärt der Fintech-Unternehmer.Die ersten Anwendungen von KI werde es im Banking nicht in der Vermögensverwaltung geben, sondern im Bereich der Compliance, erwarten die beiden LPA-Partner Schmid und Abderrahmane.

