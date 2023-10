KI: Schweizer misstrauen laut Umfrage künstlicher Intelligenz in Medien

Die künstliche Intelligenz (KI) verbreitet sich rasant. Gerade mal zwei Monate brauchte Chat-GPT, um auf 100 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer zu kommen. Die Programme werden immer besser und beeinflussen inzwischen viele Lebensbereiche – auch den Journalismus.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz sei der Qualität der Berichterstattung abträglich, finden 60 Prozent der Befragten. Sie sehen darin weniger eine Chance, Fehler vermeiden zu können, als vielmehr eine Gefahr, dass es vermehrt zu Falschnachrichten kommt.

Das FÖG empfiehlt, dass sich die Medien hier «an Maximal- und nicht an Minimalvarianten der Transparenz orientieren». Selbst bei Beiträgen ohne jeglichen Einbezug von KI sollten Medien angeben, wie viel Zeit, Geld und Technikressourcen eingeflossen seien.Das geht ziemlich weit – viel weiter, als die Schweizer Medienhäuser heute gehen. Etliche haben inzwischen Richtlinien für den Umgang mit künstlicher Intelligenz erlassen,. headtopics.com

Das FÖG ruft die Schweizer Medien auf, branchenweite Standards zu entwickeln und durchzusetzen – etwa durch den Presserat oder Branchenverbände. So soll das Vertrauen in den Journalismus gestärkt werden.Nur 9 Prozent der Befragten können sich vorstellen, für KI-generierte Texte zu bezahlen.

Dies stützt die Verleger in ihrem Kampf für ein Leistungsschutzrecht, das künftig auch das Abgreifen durch künstliche Intelligenz umfassen könnte. Im vom Bundesrat erstellten Gesetzesentwurf geht es vorerst um eine Entschädigung für sogenannte Snippets, also Link-Vorschauen. Davon erhoffen sich die Medienhäuser einen Beitrag zur Linderung des Finanzierungsproblems im Journalismus. headtopics.com

