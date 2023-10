Kevin Bua verhilft Sion mit seinem Treffer zum Sieg

Kevin Bua verhilft Sion mit seinem Treffer zum SiegDer FC Sion legt zum Auftakt der 12. Runde in der Challenge League wieder vor gegenüber Verfolger Thun. Die Walliser gewinnen zuhause vor über 7000 Fans gegen Neuchâtel Xamax 1:0.Der entscheidende Treffer für Sion fiel in der 81. Minute, als Kevin Bua Xamax-Torhüter Théo Guivarch doch noch bezwingen konnte.

Zu einem überraschenden Sieg kam Aufsteiger Baden. Die Aargauer gewannen beim kriselnden FC Wil, der trotz der fünften Niederlage in Serie aber immer noch auf Rang 3 verbleibt, 1:0. Davide Giampa erzielte nach einer halben Stunde das einzige Tor der Partie für die Badener, die dank des dritten Saisonsieges nun vier Punkte vor Schlusslicht Schaffhausen liegen.Die Schaffhauser lagen in Aarau lange in Führung und schienen auf bestem Weg zum zweiten Saisonsieg, mussten in der 85.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Niederreiter erhöht Rekordzahl auf 222 TrefferNino Niederreiter, der beste Schweizer NHL-Torschütze aller Zeiten, steuerte ein Tor und einen Assist zum 4:1-Auswärtssieg der Winnipeg Jets über die Detroit Red Wings bei. Mit diesem Tor erhöhte er seine Rekordzahl auf 222 Treffer. Weiterlesen ⮕

Leverkusen-Kantersieg, Grifo-Hattrick und Puertas-TrefferDie Österreicher gleichen in der Europa League gegen Atalanta Bergamo per Penalty spät zum 2:2 aus. Weiterlesen ⮕

Leverkusen-Kantersieg, Grifo-Hattrick und Puertas-TrefferDie Österreicher gleichen in der Europa League gegen Atalanta Bergamo per Penalty spät zum 2:2 aus. Weiterlesen ⮕

Sittener Fans stürmen Einlasskontrolle - FC Baden verliert gegen FC SionDer FC Baden musste sich am letzten Samstag zu Hause gegen den FC Sion mit 0:4 geschlagen geben. Die Sittener Fans sorgten vor dem Spiel für Diskussionen, indem sie die Einlasskontrolle zum Gästesektor stürmten. Weiterlesen ⮕

Schweiz bleibt ohne Treffer und verliert gegen SchwedenDie Schweiz bleibt beim 0:1 gegen Schweden zum 6. Mal in Folge ohne eigenen Treffer. In der Nations League lautet die ernüchternde Bilanz: 3 Spiele, 3 Niederlagen, 0:7 Tore. Trotz mutiger Auftritte in der ersten Halbzeit konnte die Schweiz keine Tore erzielen. Die Schwedinnen erzielten kurz vor der Pause das einzige Tor des Spiels. Weiterlesen ⮕

Skifahrer stürzt in Gletscherspalte - aufwendige RettungsaktionEin Skifahrer stürzte in Saas-Fee in eine Gletscherspalte und wurde nach einer aufwendigen Rettungsaktion ins Spital nach Sion geflogen. Weiterlesen ⮕