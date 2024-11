Kerzen erleben Renaissance in Zeiten der Energiekrise

In Zeiten von Energie krise und Stromknappheit rücken Kerzen daheim in den Fokus. Mit diesem Basiswissen zu den Wachsstäben glänzen Sie im Schein des warmen Licht s.Jahrzehntelang fristeten Kerzen zu Hause ein Schattendasein als Deko-Objekte. Nun, da wir angesichts der Energie krise angehalten sind, Strom zu sparen und gar darum bangen müssen, dass diesem der Stecker gezogen wird, erhalten die Leuchtmittel aus Wachs ihre ursprüngliche Bedeutung zurück.

Erst die Entdeckung des geruchlosen Paraffins im 19. Jahrhundert sorgte dafür, dass «saubere» Kerzen für das Volk erschwinglich wurden. Mit der Erfindung der Glühbirne 1879 verloren diese jedoch schlagartig an Bedeutung. Das nennt sich wohl schlechtes Timing.Obschon elektrisches Licht die Kerze ablöste: Deren Mythos und kulturelle Bedeutung sind bis heute intakt.

Kerzenlicht zu einem Date schadet übrigens auch nicht, um dem eigenen Aussehen einen Boost zu geben: Es ist ein natürlicher Weichzeichner, das Photoshop aus dem echten Leben, das zum Beispiel Pickel fast unsichtbar macht, Gesichtszüge generell lieblicher. Es schmeichelt definitiv jedem Hautton – bei Kerzenschein sehen wir einfach alle noch ein bisschen besser aus. Dieses Licht ist ein Aphrodisiakum für die Augen.

Meist ist eine solche Kerze jedoch deutlich teurer. Aber eine nachhaltige und kostengünstige Alternative gibt es nun mal nicht – denn auch Kerzen aus Bienenwachs sind nicht unbedingt die umweltfreundlichste Lösung. Das Wachs muss nämlich zu 99 Prozent importiert werden, aus fernen Ländern wie Australien, China und den USA.

