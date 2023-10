Kellerduell: FC Gossau empfängt FC Balzers

In ihrem zweitletzten Heimspiel vor der Winterpause empfängt der auf dem vorletzten Platz rangierte FC Gossau im Kellerduell den Tabellenletzten Balzers, der nach einem schwierigen Saisonauftakt in den letzten Spielen zu einer Konstanz gefunden hat.

Viermal in Folge erreichte der neue Trainer des FC Balzers Marius Zarn ein Unentschieden. Und dies gegen die höher kotierten Teams von Tuggen, Taverne, Mendrisio und Eschen/Mauren, die als Favoriten in die Partien gegangen waren.Jetzt will der FC Balzers natürlich den ersten Saisonsieg, der sie ganz nahe an den FC Gossau heranführen und die St.Galler noch tiefer in den Abstiegsstrudel reissen würde.

Im Cup zeigte Gossau bei Black Stars Basel eine seiner besseren Saisonleistungen, musste jedoch trotzdem erneut als Verlierer vom Platz. Aber immerhin zeigte die Partie auf, dass es mit Disziplin, solidarischer Arbeit, defensiver Stabilität und nimmermüdem Einsatzwillen trotz der weiterhin grossen personellen Probleme möglich ist, mitzuhalten und mit den angesprochenen Tugenden auch Ernstkämpfe zu gewinnen. headtopics.com

Wegen vier gelben Karten sitzt diesmal Lirim Shala, mit drei Treffern zusammen mit Nico Abegglen und Eldin Muharemi bester Torschütze seines Teams, eine Spielsperre ab.Der FC Balzers stieg im Sommer 2022 aus der 1. Liga ab, schaffte diesen Frühsommer mit einer weitgehend unveränderten Mannschaft souverän den sofortigen Aufstieg. Wieso es den Liechtensteinern im August und in der ersten Septemberhälfte in der neuen Umgebung so gar nicht lief, ist schwer zu ergründen.

Fakt ist, dass der Angriff in zehn Partien lediglich acht Treffer erzielt hat, dass sich aber die Abwehrreihe unter der Führung des mittlerweile 39-jährigen Ex-St.Gallers Houcine Nater sehr viel stabiler präsentiert und nicht einfach zu überwinden ist. headtopics.com

