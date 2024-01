Keine weitere Finanzierung für Zuchtprogramm von Herdenschutzhunden

Die Entwicklungen in Sachen Wolf gleichen in den letzten Monaten einem einzigen Hin und Her. Kaum war die Sonderjagd auf einzelne Wolfsrudel beschlossene Sache und angelaufen, wurde der nächste Abschuss-Stopp verfügt. Nun hat der Bund mitgeteilt, dass das Zuchtprogramm für Herdenschutzhunde nicht weiter finanziert werden soll. Bereits ausgebildete Hunde sollen noch bis 2025 unterstützt werden, danach sei Schluss, ist zu lesen. völlig überraschend getroffen.

Immerhin gilt das Zuchtprogramm, das auf 20 Jahre Aufbauarbeit zurückblicken kann, als ein wichtiger Pfeiler im Schutz vor Grossraubtieren. Wie die «Sonntagszeitung» weiss, wurde der Verein Herdenschutzhunde Schweiz vergangene Woche an einer Sitzung mit Vertretern des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) gemeinsam der Agridea über das baldige Aus informiert.Demnach will der Bund die Kantone mit der Ausarbeitung eigener Programme betrauen, an denen er sich anschliessend finanziell beteiligen wird. Diese Verschiebung werde im Rahmen des neuen Jagdgesetzes nöti





BauernZeitung1 » / 🏆 5. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gesundheitsreform: Finanzierung ambulanter und stationärer BehandlungenDas Parlament hat nach 14 Jahren die Finanzierung ambulanter und stationärer Behandlungen geregelt. Was ist neu? Steigen die Prämien? Kommt ein Referendum? Die zentralen Fragen und Antworten.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Kitchens@ erhält 65 Millionen US-Dollar Finanzierung von FinnestKitchens, ein führender Akteur in der dynamischen Cloud-Küchen-Branche, meldet den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 65 Millionen US-Dollar von Finnest, einer aufstrebenden Wachstumsinvestitionsfirma mit Sitz in London.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

«Müssen unsere Leute schützen»: VBL fahren keine Gästefans mehr zum FCL-StadionSachbeschädigungen, Drohungen und verbale Gewalt: Zum Schutz der Mitarbeitenden stellen die Verkehrsbetriebe die Extrabusse für Gästefans zum FCL-Stadion ein.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Schweiz erhebt keine Zölle mehr auf IndustrieprodukteDie Schweiz hat ab sofort keine Zölle mehr auf die Einfuhr von Industrieprodukten erhoben. Dies ist ein klares Zeichen für den Erhalt und Ausbau hindernisfreier Handelsströme. Ausgenommen sind Agrarprodukte.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Welternährungsprogramm der UN kann 10 Millionen Menschen in Afghanistan keine Nahrungsmittelhilfe gebenIm Jahr 2023 musste das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen aufgrund fehlender Mittel 10 Millionen Menschen in Afghanistan eine lebenswichtige Nahrungsmittelhilfe vorenthalten. Die Krise in der Demokratischen Republik Kongo wird von NGOs als eine der am stärksten vernachlässigten Krisen der Welt bezeichnet.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Dachstockbrand im MuseumsquartierAm frühen Freitagabend ist an der Blumenaustrasse im St.Galler Museumsquartier ein Dachstockbrand ausgebrochen. Der Alarm sei gegen 16.15 Uhr eingegangen, sagt Fabienne Schenk, Mediensprecherin der St.Galler Stadtpolizei, auf Anfrage. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sahen sie Rauch aus dem Mehrfamilienhaus dringen, später seien auch Flammen zu sehen gewesen, so Fabienne Schenk. Nach ersten Angaben befanden sich keine Personen in der Wohnung, und es gab offenbar auch keine Verletzten. Fünf Personen mussten jedoch aus der Liegenschaft evakuiert werden.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »