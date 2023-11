Keine Verschlechterung des Sicherheitsgefühls in der Nähe von Asylunterkünften

Es liegen keine belastbaren Hinweise auf eine tatsächliche Verschlechterung des Sicherheitsgefühls bei der ständigen Bevölkerung in der unmittelbaren Umgebung von Asylunterkünften vor. Das schrieb der Regierungsrat in der Antwort auf einen Vorstoss von Tonja Burri (SVP) und weiteren Volkspartei-Vertretern. Das Umfeld der kantonalen Asylzentren sei aus Sicht der Kantonspolizei und des kantonalen Sozialdiensts «zurzeit nicht problembehaftet», hiess es in der Antwort weiter.

Der AZ-Artikel über die Probleme des Gewerbes mit dem Testbetrieb Bahnhofstrasse hat für viel Wirbel gesorgt. Die Politik ist alarmiert. Doch grundsätzlich verlaufe der Versuch erfreulich, betont der Projektleiter vonseiten Kanton. Dennoch sind nun weitere Massnahmen geplant.

BERNERZEİTUNG: Betrugsprozess in New York: Spannungen bei Trump-Aussage – «Keine politische Kundgebung»In New York läuft die Befragung des früheren US-Präsidenten. Trump holt zu «Reden» aus – der Richter reagiert prompt.

SCHWEİZERBAUER: «Keine Entlastung durch Digitalisierung»Letzten Mittwoch fand die 29. ordentliche Hauptversammlung der Freiburgischen Vereinigung der umwelt- und tiergerecht produzierenden Landwirte (FIPO) statt. Die Mitglieder trafen sich im Landwirtschaftlichen Institut in Grangeneuve.

NAU_LİVE: Spannungen bei Trump-Aussage - «Keine politische Kundgebung»Donald Trump steht vor Gericht. Dort hat er erneut eine fragwürdige Aussage getroffen.

TAGESANZEİGER: Wahlen in den USA: Biden hätte gegen Trump im Moment keine ChanceIn einigen US-Bundesstaaten wird nun gewählt – genau ein Jahr vor der Entscheidung über den nächsten Präsidenten. Nach jetzigem Stand der Umfragen würde Donald Trump 2024 wieder gewinnen.

SWİSSİNFO_DE: Alain Berset: 'Die Schweiz ist ein Land, das keine versteckte Agenda hat'Interview mit Alain Berset

NAU_LİVE: Kein Platz und Gewalt – Angestellte in Berner Asylheimen überfordertEin Bericht zeigt: Die Lage in den Berner Asylunterkünften ist weiterhin angespannt. Für den Kanton kein Grund, Mindeststandards einzuführen.

