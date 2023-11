Keine Öffnung der Berninastraße aufgrund von starken Niederschlägen

Eine Öffnung während bestimmter Zeitfenster ist vorläufig nicht möglich. Die nächste Mitteilung erfolgt am Montagnachmittag, 6. November 2023. Noch immer führen die starken Niederschläge zu Verzögerungen der Räumungs- und Sicherungsarbeiten. Das Tiefbauamt Graubünden arbeitet mit Hochdruck daran, die Berninastrasse so bald wie möglich wieder für den Verkehr freigeben zu können.Das TBA ist bemüht, so bald wie möglich Zeitfenster zur Durchfahrt zu ermöglichen

. Aufgrund des anhaltenden Sicherheitsrisikos ist die Öffnung aber auch an einzelnen Zeitfenstern in der aktuellen Situation nicht möglich. Verschiedene Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit konnten seit dem Blocksturz am 26. Oktober umgesetzt werden. In den letzten Tagen zeigte sich allerdings, dass das Gelände sehr instabil ist: Immer wieder entstehen neue Erosionsstellen im Bereich des Abbruchgebiets, die gesichert werden müssen. Hervorgerufen werden diese vor allem durch den starken Regen sowie die Schneefälle und den dadurch wassergesättigten Boden. Dadurch entstehend laufend neue Abbrüche (siehe Video), die bis auf die Strasse stürzen. Diese ist zum aktuellen Zeitpunkt meterhoch mit Sturzkörpern und Geschiebe eingedeckt.Eine mögliche alternative Verbindung zwischen dem Engadin und dem Puschlav ist via Malojapass möglich. Sofern der Pass Forcola di Livigno aufgrund der Schneeverhältnisse geöffnet ist, ist eine Umfahrung auch via Bormio über Livigno möglic

:

SUEDOSTSCHWEİZ: Die Berninastrasse steht kurz vor der WiedereröffnungGiovanni Jochum, Gemeindepräsident von Poschiavo, erklärt im Interview mit Radio Südostschweiz, welche Folgen die Blockade für Poschiavo hat.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Berninastrasse vor der Wiedereröffnung - das sagt der Gemeindepräsident zum Umweg über ItalienGiovanni Jochum, Gemeindepräsident von Poschiavo, erklärt im Interview mit Radio Südostschweiz, welche Folgen die Blockade für Poschiavo hat.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Berninastrasse GR weiterhin für Verkehr gesperrtAufgrund des anhaltenden Sicherheitsrisikos bleibt die Berninastrasse weiterhin für den Verkehr gesperrt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Risiko zu hoch: Berninastrasse bleibt für den Verkehr weiterhin gesperrtAufgrund des Sicherheitsrisikos bleibt die Berninastrasse weiterhin geschlossen. Eine Öffnung während bestimmter Zeitfenster ist vorläufig nicht möglich, das Gelände ist zu instabil.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Berninastrasse bleibt nach Steinschlägen weiterhin gesperrtNach Steinschlägen musste die Berninastrasse vorübergehend gesperrt werden. Das Gebiet sei weiterhin instabil, so das Tiefbauamt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: CGTN: Wie China nach dem Spitzentreffen die Öffnung der Finanzmärkte vorantreiben wirdPeking (ots/PRNewswire) - Am Montag und Dienstag fand in Peking ein wichtiges Finanztreffen statt, auf dem die Weichen für die finanzielle Entwicklung Chinas gestellt wurden....

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »