Keimende Zwiebeln und Knoblauch: Noch essbar oder nicht?

Zwiebeln, Kartoffeln, Knoblauch und Tomaten gelten als Lagerhelden, genauso wie Ingwer: Richtig aufbewahrt, halten sie lang. Aber nicht ewig. Denn irgendwann treiben auch sie aus und die ersten grünen Triebe zeigen sich. Was dann? Schnell verarbeiten oder gehören sie doch besser in den Bioabfall oder auf den Kompost? Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht. Es ist wie so oft: Es kommt drauf an. Keimende Klassiker: Sind austreibende Zwiebeln noch geniessbar? Absolut.

Gekeimte Zwiebeln lassen sich weiterhin verwenden, da sich während des Keimprozesses keine schädlichen Stoffe bilden. Der Spross kann sogar, fein gehackt, ähnlich wie Schnittlauch, noch ins Essen gemischt werden. Es kann einzig passieren, dass sie im Inneren ein wenig weich geworden sind – zum Kochen eignen sie sich dennoch problemlos. Gilt das auch für keimenden Chnobli? Für Knoblauch gilt Ähnliches wie für Zwiebeln: Beide Lauchgemüse sind gesund . Und auch keimender Knoblauch ist bedenkenlos verzehrba

