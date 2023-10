Kehua Soars Erreicht Neue Höhen: Sichert sich im Jahr 2022 Nr. 4 im globalen Ranking als PCS Supplier

In einem kürzlich von S&P Global Commodity Insights veröffentlichten Bericht, belegte Xiamen Kehua Digital Energy Tech CO., Ltd (bezeichnet als „Kehua"), ein führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeicherlösungen, den vierten Platz in Bezug auf Sendungen für das Jahr 2022 unter den Anbietern von Energiespeicher-Wechselrichtern (PCS).

In den letzten Jahren hat die Energiespeicherbranche einen beispiellosen Ausbruch eingeleitet Probleme, wie beispielsweise die Unsicherheit von Energiespeichersystemen, die Unsicherheit der Stützgitter, sowie die Diskrepanzen, die durch die schnelle Iteration der Technologie entstehen, sind allgegenwärtig.

Gemäß der konsequenten S³-Designphilosophie von „Sicher, intelligent, einfach", decken die Kehua's PV und ESS-Produkte ein breites Spektrum an Szenarien für Wohn-, C&I- und Versorgungsanwendungen ab. Diese Lösungen haben Anwendung verwirklicht und eine weltweite Anerkennung gefunden. headtopics.com

-Was Wohnszenarien betrifft, verfügt das „All-in-One-Wohn-ESS" der Kehua iStoragE-Serie nicht nur über fortschrittliche Technologien und eine zuverlässige Qualität, sondern auch über ein hervorragendes Kundenerlebnis. Es wurde mit dem iF Design Award 2023 und dem IDEA (International Design Excellence Awards)für das Jahr 2022 als Finalist für sein herausragendes Außendesign ausgezeichnet.

-„S³-EStore smart C&I ESS" verfügt über ein Design mit einer hohen Energiedichte, das optimale LCOS während des gesamten Lebenszykluses gewährleistet und die Effizienz und Nachhaltigkeit von Investitionen verbessert. headtopics.com

- Lösungen im Versorgungsmaßstab, die durch die S³-EStation verkörpert werden, vereinfachen den Installations- und O&M-Prozess, ermöglichen kürzere Bauzyklen und niedrigere Gesamtkosten und fördern so eine qualitativ hochwertige sozioökonomische Entwicklung.

