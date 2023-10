Kaum Platz auf der Bühne: Acht Scala-Solisten, zwei Chöre und ein Orchester eröffnen das Festival mit Verdis «Aida»

Die Dimensionen der Alten Reithalle machen es möglich. Dieter Wagner, Kantor der Stadtkirche und Co-Leiter der Mendelssohntage, wagte zur Eröffnung des Festivals eine konzertante Aufführung von Verdis Oper «Aida». Dafür arbeitete er mit riesigem Doppelchor, acht Opern-Solisten von der Mailänder Scala, und einem Verdi-Orchester aus Italien.

Verdis «Aida» hat, auch wenn es vordergründig nicht so aussieht, durchaus auch religiöse Züge. Sie entstand 1870 als Auftragswerk zur Eröffnung des Suezkanals und spielt im Memphis und Theben zur Zeit der Herrschaft der Pharaonen. Es kommen in dieser Oper auch eine Priesterin und ein Oberpriester vor, und im Chor singen weitere Priester(innen). Kommt dazu, dass Giuseppe Verdi selbst dem «Kirchenstaat Italien» des damaligen Papstes Pius IX.

Die Hauptrolle sang am Samstag die Sopranistin Natasa Kàtai mit inniger Hingabe und einer wunderbaren Pianokultur. Kàtai ist eine erfahrene Verdi- und Puccini-Sängerin, die Aida ist eine ihrer Paraderollen. Der Tenor Danilo Formaggia gab den Radàmes, der mit seiner Liebe zwischen Aida und der Königstochter Amneris schwankt und dabei seinen Staat verrät. Er verfügt über eine warm timbrierte Tenorstimme, die aber durchaus auch dem Dramatischen gewachsen ist. headtopics.com

Es zahlte sich aus, dass der Chor so gross besetzt war. Einmal mit Opernsängern zu singen, war für alle eine tolle Herausforderung. Es waren so viele, dass nicht alle auf der Bühne sitzen konnten, sie nahmen daneben Platz und stiegen zum Singen jeweils aufs Podest. Die Präsenz dieses Chores war bewundernswert, die Einsätze gelangen präzise. Und nicht nur die Klangkraft war für Verdi überraschend gut, der Chor artikulierte auch rhythmisch prägnant.

