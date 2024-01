Kaufberatung: iPhone 11 - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Mancher wird sich vielleicht wundern, dass wir bei dieser Kaufberatung das iPhone 11 überhaupt noch in Betracht ziehen. Smartphone-Käufer haben es oft kaum noch auf dem Schirm, ist dieses Modell doch schon seit 2019 auf dem Markt. Interessant ist es aber vor allem durch seinen niedrigen Preis: Ein iPhone 11 mit 64 GB bekommen Sie aktuell für knapp 480 Euro – es liegt also preislich unter der „Schallmauer“ von 500 Euro.

Aktuell bester Preis: iPhone 11 mit 64 GB Apple hat es zwar schon 2022 aus dem Apple Store verbannt, es ist aber noch immer im Handel erhältlich. Auch bei Mobilfunkanbietern ist das iPhone 11 oft als das günstigste Apple-Vertragshandy im Angebot. Das Modell hat noch immer seine Berechtigung, erhalten Sie bei diesem Modell doch eine gute Kombination aus zeitgemäßer Bildschirmgröße und akzeptabler Performance. Einige Besonderheiten müssen Sie bei diesem Modell aber berücksichtigen: Es ist noch ein Modell mit LCD, abgesehen vom iPhone SE bieten alle anderen iPhones ein OLED-Panel. Es unterstützt nur LTE, eine 5G-Version ist nicht verfügba





120 ha Gründüngungen: «Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt»Die JVA Witzwil ist ein Grossbetrieb, der auf Gründüngungen und Direktsaat setzt. 2023 hat sich diese Strategie bewährt. 2024 soll sie weitergeführt und verfeinert werden.

iPhone Diagnose: Apple öffnet Zugang in den USAWollen Sie die Funktionsfähigkeit Ihres iPhones überprüfen, ist das gar nicht so einfach. Bei einem Mac gibt es dagegen den vorinstallierten Hardware-Test: Sie drücken beim Start eines Intel-Macs einfach die Taste D und es öffnet sich das Hardware-Testprogramm, das Komponenten wie SSD und RAM prüft und Fehler anzeigt. (Bei den aktuellen Apple-Silicon-Macs halten Sie beim Start die Einschalttaste gedrückt.) Bei einem iPhone fehlt ein ähnliches Diagnoseprogramm, dabei wäre es beim Test eines gebraucht gekauften iPhone SE oder der Behebung von kleinen Problemen sehr nützlich. Schließlich gibt es unzählige Bauteile, die Defekt sein könnten und ein ausgefallenes Mikrofon bemerken Sie vielleicht erst nach vielen fehlgeschlagenen Telefonaten. Aktuell bester Preis: iPhone 15 Apple selbst hat zwar für seine eigenen Reparaturbetriebe Tools wie das Apple Service Toolkit, diese sind aber nur für Apple-zertifizierte Firmen zu haben und bisher streng unter Verschluss. In den USA will Apple nun den Zugang zu seiner Diagnose öffnen, nach Europa soll das zu einem späteren Zeitpunkt kommen

Öffentlicher Luxus: Ein gutes Leben für alleUnter Luxus stellen wir uns für gewöhnlich Güter vor, die nur wenigen zugänglich sind. Im Sammelband 'öffentlichen Luxus' wird jedoch ein anderer Ansatz verfolgt. Es geht darum, ein gutes Leben in geteiltem Reichtum zu ermöglichen, anstatt sich privat Luxusgüter anzueignen. Dieser öffentliche Luxus soll kollektiv organisiert und allen zugänglich sein.

