Katzenbesitzer lassen ihre Haustiere zurück - Empörung über verantwortungsloses Verhalten

Seine Familie ist weggezogen – und überliess es einfach seinem Schicksal.eines braun-gestreiften Büsis

In Horgen zeigt man sich empört: «Das ist das Hinterletzte», schreibt jemand, «eine Schande!», findet eine weitere Userin. Eine andere Zürcherin sagt, «es tut mir leid, dass ich das schreiben muss, aber die sollten ein Tierhalteverbot bekommen. Armes Samtpfötchen.»Wer sich eine Katze anschafft, sei für ihr Wohlergehen verantwortlich – «ohne Wenn und Aber».

«Meine Familie ist aus der Wohnung ausgezogen und hat mich nicht mitgenommen», schreibt eine Zürcherin zu den Fotos eines Büsis.Mit seinem Schicksal ist das Büsi nicht allein: Dem Schweizer Tierschutz sind weitere Fälle bekannt, wo Familien umzogen und ihre Haustiere zurückliessen. (Symbolbild) headtopics.com

Auch die Expertin ist empört: «Es ist verantwortungslos und verstösst gegen das Gesetz, wenn Katzenbesitzer ihre Tiere ihrem Schicksal überlassen.» (Symbolbild)«Meine Familie ist aus der Wohnung ausgezogen und hat mich nicht mitgenommen», schreibt eine Zürcherin zu den Fotos eines Büsis. – Facebookist darauf angewiesen, dass sie gefüttert wird, ein sicheres Zuhause hat, medizinisch versorgt wird und menschliche Zuwendung erhält.

Sie müssten im Tierheim zudem erklären, wieso sie ihre Katze nicht mehr wollen. «Und dem möchten sich diese Personen offensichtlich nicht stellen.»Immerhin: Die Geschichte des zurückgelassenen Büsis aus Horgen nimmt ein gutes Ende. Sie «hat einen schönen Platz gefunden», sagt die Nutzerin, die ein neues Zuhause für das Tier suchte. headtopics.com

