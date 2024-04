Kates Eltern können Schulden nicht begleichen

Die Rede ist von Carole (69)Wie der «Mirror» berichtet, wird aber erst jetzt das ganze Ausmass des Scheiterns der Middletons bekannt. Demnach sollen Kates Eltern nicht in der Lage sein, ihre Schulden zu begleichen.. Dieser Betrag sollen Carole und Michael für die Kosten der Insolvenz-Firma blechen müssen. Und sind dazu derzeit offenbar nicht in der Lage.Wie es in dem Bericht weiter heisst, sollen Kates Eltern ein regionales Konkurs-Unternehmen (IA) zu Rate gezogen haben.

Das gesamte Verfahren soll laut der «Times» mehr Zeit in Anspruch genommen haben, als ursprünglich gedacht. Demnach habe IA bisher für seine Leistungen Honorare in der Höhe von knapp 51'000 Pfund erhalten. Zwar gehe man davon aus, dass dieser Betrag im Laufe der Zeit noch steigen werde. Dass Kates Eltern den Gesamtbetrag, der durch das Verfahren entstanden ist, decken können, daran glaubt IA nicht.Das heisst, dass der finanzielle Druck für die Eltern von Kate Middleton erneut wächs

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nau_live / 🏆 18. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wie Kates Erkrankung die Royals überfordertAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Partnerwahl: Deine Eltern bestimmen mit, wie dein Partner aussiehtFreie Hand bei der Partnerwahl? Wahrscheinlich beeinflussen deine Eltern viel mehr, in wen du dich verliebst, als du glaubst.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Kates Krebsdiagnose: Was der Palast bekannt gemacht hat und was nichtNach wochenlangen Spekulationen hat sich Prinzessin Kate (42) mit einer Videobotschaft an die…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

– (wie) sollen Medien über Rechtsextreme wie Martin Sellner berichten?Der abgebrochene Vortrag eines österreichischen Politaktivisten im Kanton Aargau sorgt weltweit für Schlagzeilen. Der Umgang damit stellt auch Medien vor grosse Herausforderungen.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

«So viele Ausländer wie man will»: Wie Neo-Nationalcoach Serramalera die Volleyball-NLA retten willSeit Ende Januar ist Juan Manuel Serramalera nicht nur Headcoach des NLA-Klubs Volley Amriswil. In einer Doppelfunktion ist er neu auch Schweizer Nationaltrainer der Männer. Im Interview fordert der 52-jährige Argentinier ein rasches Handeln, um die NLA wieder attraktiver zu machen. Dazu bringt er einen kontroversen Vorschlag aufs Parkett.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Wer bestimmt, wie spät es ist – und wie lange gibt es die Zeitumstellung noch?Am Sonntag beginnt die Sommerzeit. Um 2 Uhr werden alle Uhren auf 3 Uhr eine Stunde vorgestellt. Viele Uhren erledigen dies automatisch. Aber wie eigentlich? Und sollte die Zeitumstellung nicht schon längst abgeschafft werden?

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »