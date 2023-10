Katar: Soft Power und Unterstützung für populistische Bewegungen

Katar – das ist die Geschichte eines ambitiösen Herrscherhauses, das dank seiner immensen Erdgasvorräte über unverschämt viel Geld verfügt. Um den Platz zu finden, der seinen Ambitionen entspricht, konnte Katar nicht auf «Hard Power» zählen. Eine grosse Armee würde der Emir nicht aufbauen können in seinem Ministaat – also setzte Katar auf «Soft Power», sagt Hussein Ibish, Experte beim Arab Gulf States Institute in Washington.

Katar begann populistische, ja demagogische Bewegungen zu unterstützen. Als Vehikel für sein Sendungsbewusstsein schuf der Emir von Katar einen Nachrichtenkanal: Al Jazeera. Dieser begeisterte in der Zeit des Arabischen Frühlings tatsächlich die arabischen Massen – mit einem Cocktail aus alten Ideen des arabischen Nationalismus und dem Islamismus, welcher dem Herrscherhaus am Herzen lag, sagt Ibish.

Passend zum Thema Besonders die Muslimbrüder wurden von Katar unterstützt, die damals vielen in der Region als Hoffnungsträger galten. Auch die palästinensische Hamas hat ihre Wurzeln in der Bewegung der Muslimbrüder. Bei der Hamas kam noch ein anderer Faktor hinzu, der im arabischen Raum populär ist: der Kampf für die «Befreiung Palästinas». headtopics.com

Die Muslimbrüder sind heute in einem desolaten Zustand. Autor: Hussein Ibish Experte beim Arab Gulf States Institute in Washington Doch mit seinem Engagement auf der Seite islamistischer Bewegungen in den Umwälzungen während und nach dem Arabischen Frühling hat Katar auf die falsche Karte gesetzt. Anders seine Nachbarn und Rivalen unter den Golfmonarchien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Anpassung – aber nur im NarrativUnd auch der Emir von Katar selbst kam in den Würgegriff. Die Nachbarn belegten seinen Kleinstaat ab 2017 mehr als drei Jahre lang mit einer Wirtschaftsblockade. Doch Katar hatte genügend Geld, um dem Druck standzuhalten, und einen mächtigen Verbündeten – die USA. Sie betreiben in Katar ihre wichtigste Militärbasis am Golf. headtopics.com

