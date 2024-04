Katalonien: Regionalpräsident schlägt Referendum über Unabhängigkeit vor

«Es ist möglich, es ist nur eine Frage des politischen Willens», sagte Regionalpräsident Pere Aragonès am Dienstag in Barcelona. Man schlage eine klare Frage vor, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden könne: «Wollen Sie, dass Katalonien ein unabhängiger Ein solches Referendum könne auf Grundlage von Artikel 92 der Verfassung stattfinden, so Aragonès. Demnach können «politische Entscheidungen von besonderer Bedeutung» einer Volksabstimmung unterzogen werden.

Diese müsste von König Felipe VI. auf Vorschlag des Regierungschefs nach Zustimmung des Parlaments einberufen werden.Der Vorschlag wurde jedoch von Angehörigen der Zentralregierung umgehend zurückgewiesen. Man sei «absolut dagegen», sagte etwa Präsidentschaftsminister Félix Bolaños. Regierungssprecherin Pilar Alegría sprach von einer Ankündigung, die Aragonés mit taktischem Blick auf die Parlamentswahl am 12. Mai in Katalonien gemacht hab

