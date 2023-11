Karjala Cup: Schweizer Nati bereitet sich auf Spiele gegen Finnland, Schweden und Tschechien vor

Die Schweizer Nati reist zwecks optimaler Vorbereitung am Montag nach Finnland. Das erste Spiel bestreitet Fischers Equipe am Donnerstag gegen Finnland. Am Samstag und am Sonntag folgen die Partien gegen Schweden beziehungsweise Tschechien.

«Zum Aufgebot gehört ein grosser Teil der letzten WM-Mannschaft», sagt Fischer. «Wir wollen den WM-Spirit wieder aufnehmen und dort weiterarbeiten, wo wir vor dem Sommer aufgehört haben.» Aus Rücksicht auf die Mannschaften, die in derim Trikot der Schweizer Nati auflaufen.

Programm. Donnerstag, 9. November: Schweiz – Finnland (17.30 Uhr). – Samstag, 11. November: Schweden – Schweiz (12.00). – Sonntag, 12. November: Tschechien – Schweiz (12.00).

