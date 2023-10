Kaputte Strumpfhosen: Wiederverwenden statt Wegwerfen

Du kennst das: Nur mal eben auf einer Holzbank gesessen oder die Strumpfhose mit ein bisschen zu viel Schwung (und Fingernägeln) hochgezogen und schon hat sie eine Laufmasche. Und während du zwar verhindern kannst, dass diese Laufmasche noch grösser wird, flicken kannst du sie nicht. Das ist aber kein Grund, deine Strumpfhose sofort wegzuschmeissen.

Aber es sind nicht nur Haare, die sich in deiner Bürste absetzen: Auch Haarprodukte, Talg und Staub bleiben an den Borsten um dem Boden hängen. Wenn du eine sehr dünne kaputte Strumpfhose hast, kannst du ein Stück davon nehmen und über die Borsten ziehen. Bei der nächsten Reinigung musst du einfach nur diese Schutzschicht entfernen und nimmst damit auch alle Verunreinigungen mit.

