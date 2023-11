Kapo Graubünden: Allerbesten Dank für die Rettungsgasse (Video)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Kapo Wallis: Mach Dich sichtbar, die Nacht rückt näherAnlässlich des „Tag des Lichts“ am 2. November 2023 sensibilisiert die Kantonspolizei Wallis mit der Marke „Made Visible“ von TCS die Bevölkerung rund um das Thema Sichtbarkeit von Fussgängern und Radfahrern.

POLIZEICH: Kapo Zürich: Halloween - Informationen für Eltern und SchulenAm heutigen Halloween ziehen Kinder und Jugendliche wieder durch die Strassen und fordern 'Süsses sonst gibt's Saures'.

POLIZEICH: Kapo Obwalden: Halloween ist zurückHeute ist der Abend, wo die unterschiedlichsten Gestalten von Haustür zu Haustür ziehen.

POLIZEICH: Kanton Zürich: Halloween - Bilanz der Kapo ZürichIm Zusammenhang mit Halloween sind Patrouillen der Kantonspolizei Zürich und der Kommunalpolizeien am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch (31.10./1.11.2023) zu rund 80 Einsätzen ausgerückt.

20MIN: Unfall auf der A13 in Chur: Rettungsgasse ermöglicht schnellen EinsatzAm Dienstagmorgen kam es auf der Südspur der A13 zwischen dem Anschluss Chur Nord und dem Anschluss Chur Süd zu einem Unfall. Durch die Kollision wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Autofahrerinnen und Autofahrer bildeten eine vorbildliche Rettungsgasse, um den Einsatzfahrzeugen schnell zum Unfallort zu ermöglichen.

POLIZEICH: Kapo Basel-Stadt: „Filmen kann stören“ - neue SensibilisierungskampagneDie Kantonspolizei Basel-Stadt lanciert eine neue Sensibilisierungskampagne, um die Bevölkerung auf die Rahmenbedingungen beim Filmen von Einsätzen aufmerksam zu machen.

