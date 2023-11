Kapo Basel-Stadt: „Filmen kann stören“ - neue Sensibilisierungskampagne

Der Kantonspolizei Basel-Stadt ist es ein Anliegen, das Bewusstsein für das richtige Verhalten beim Filmen während Polizei- und Rettungseinsätzen zu stärken. Seit Ende Oktober 2023 ziert die Botschaft „Filmen kann stören“ die Seitenscheiben ihrer Patrouillenfahrzeuge.

Es ist grundsätzlich zulässig, Polizeieinsätze zu filmen – auch können solche Aufnahmen bei der Aufklärung von Sachverhalten hilfreich sein. Dennoch ist die Art und Weise des Filmens entscheidend. Die Kantonspolizei weist darauf hin, dass beim Filmen ein angemessener Abstand zum Einsatzort eingehalten und Rettungswege stets freigehalten werden müssen.

Die Kantonspolizei betont die Wichtigkeit der Wahrung von Persönlichkeitsrechten: Drittpersonen, die in irgendeiner Form in den Einsatz involviert sind, dürfen nicht identifizierbar sein. Weiter sollen der Einsatz und nicht etwa die Einsatzkräfte der Fokus der Aufnahmen sein.

