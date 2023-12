Kapitalausstattung der Credit Suisse niedriger als erwartet

Finanzanalysten haben erstmals 2021 darauf hingewiesen, ein Bericht der Finma macht es nun deutlich: Die Kapitalausstattung im Stammhaus der Credit Suisse war über Jahre hinweg tiefer als es die Werte auf Gruppenebene vermuten liessen. Das rächte sich in der Krise der Grossbank. Der 19. März 2023 wird unter Bankenaufsehern noch über Jahre hinweg zu reden geben.

Nicht nur, weil damals mit der Credit Suisse (CS) und der UBS erstmals zwei global systemrelevante Banken notfallmässig zusammengeschlossen wurden. Sondern auch deshalb, weil an jenem Sonntag die Sanierung der CS gemäss geltenden «Too-big-to-fail»-Verordnung fixfertig zur Unterschrift auf dem Tisch lag – und dann doch zugunsten des Verkaufs der Grossbank verworfen wurden. Plan B am 19. März Wie Alain Girard, Leiter Geschäftsbereich Recovery und Resolution bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma), am gestrigen Dienstag vor Medienvertretern in Bern ausführte, seien beide Optionen als praktikabel erachtet worde





finews_ch » / 🏆 25. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bringt die Fondstochter der Credit Suisse die Schweizer Aktienbeteiligungen auf UBS-Linie?Die Fondsmanager der Credit Suisse haben zuletzt gleich bei mehreren Aktien aus der Schweiz zugegriffen oder verkauft. Der cash Insider hat eine Vermutung weshalb. – Und: Analyst sieht in SoftwareOne eine künftige Dividendenperle.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Head of Zurich's Cantonal Bank Dims Market Hopes on Credit Suisse CollapseThe chief executive of Zurich Cantonal Bank, Urs Baumann, expresses skepticism about the impact of Credit Suisse's collapse on the Swiss banking sector. He believes that the expected flows of assets into the market will not be as strong as anticipated.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

CEO der Zürcher Kantonalbank dämpft Hoffnungen auf Geschäft von der Credit SuisseDer CEO der Zürcher Kantonalbank Urs Baumann dämpft die Hoffnungen der Branche auf Geschäft von der untergegangenen Credit Suisse. Dafür sei der Kuchen zu klein. Und es werde länger dauern, bis er verteilt sei, hat er einer prominent besetzten Podiumsdiskussion zum Finanzplatz erklärt.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

13'500 Besucher: Die Suisse Tier 2023 war ein voller ErfolgDie Suisse Tier 2023 in Luzern ist Geschichte. Während der drei Messetage waren das Interesse gross und die Stimmung bestens. Ausgestellt waren aber nicht nur viele Produkte, sondern natürlich auch Tiere, darunter die braunen Kühe von Mit unserer Galerie lassen Sie die drei Suisse-Tier-Tage Revue passieren.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Schweizer Gastronomie-Anbieter SV-Group setzt auf IP-Suisse-Label für FleischDie schweizweit grösste Anbieterin in der Gemeinschafts-Gastronomie will in Zukunft Schweine- und Rindfleisch sowie Charcuterie mit dem IP-Suisse-Label einkaufen. Die Umstellung erfolge national in allen Betrieben. Aus Sicht des Schweizer Tierschutz STS sendet die SV-Group mit der schweizweiten Umstellung auf IP-Suisse ein wichtiges Signal an die ganze Gastro-Branche aus.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Suisse Tier: Fachmesse für Nutztierhaltung in LuzernVon Stalleinrichtungen über Melktechnologie bis hin zur Ausrüstung für Legehennenbetriebe: Alle zwei Jahre ist auf der Luzerner Allmend (fast) alles zu sehen, was Nutztierhaltende benötigen. Unter Zentralschweizer Landwirten gibt es zwischen dem 24. und dem 26. November wohl nur eine Frage: «Warst du schon, oder gehst du noch?» Die Rede ist dann von der Suisse Tier, der Fachmesse für Nutztierhaltung, die alle zwei Jahre in Luzern stattfindet. Effizienz im Fokus 2023 steht die Suisse Tier im Zeichen der Effizienz. Dieses Messethema dürfte überaus anschlussfähig sein, denn auf jedem…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »