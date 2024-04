Kanye West wegen antisemitischer Äußerungen ins Visier der US-Justiz geraten

Der umstrittene US-Rapper Kanye West ist wegen erneuter antisemitischer und Hitler verherrlichender Äusserungen ins Visier der US-Justiz geraten. «Die Juden sind hinter mir her» und «Die Juden wollen mein Geld», habe West zu Angestellten gesagt. Das geht aus der Klage seines ehemaligen Angestellten Trevor Phillips hervor, die dieser am Dienstag in Kalifornien eingereicht hat.

Bei einem Essen in einem teuren Restaurant habe der Rapper, der in der Vergangenheit offen über seine psychischen Probleme gesprochen hat, Adolf Hitler als «grossartig» bezeichnet. «Er hat so viel erfunde

